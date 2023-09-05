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Dünya Yunanistan'da sel! 1 ölü
Dünya

Yunanistan'da sel! 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-09-05 15:13:00 -
Yunanistan'da sel! 1 ölü

Yunanistan'ın Volos kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Yunanistan'ın batısında ve orta kesiminde etkili olan Daniel Fırtınası hayatı felç etti. Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağış nedeniyle Volos kentinde sel meydana geldi.

Cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin ana caddeleri Lambraki, Dimitriados, Iasonos, Argonafton, Larissis ve Athinon’da yüzlerce kişi, araçlarında mahsur kaldı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada duvar çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Aracı sürüklenen bir adamın ise kayboldu aktarıldı.

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