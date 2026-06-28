Yabancı uyruklular için yeni dönem resmen başladı

Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında uzaktan kimlik tespitine ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik doğrulaması ICAO standartlarına uygun çipli pasaport kullanılarak uzaktan yapılabilecek.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında uzaktan kimlik tespitine ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla uzaktan kimlik doğrulaması görüntülü görüşme üzerinden gerçekleştirilecek, adres doğrulaması tamamlanmadan para transferi ve nakit çekim işlemlerine izin verilmeyecek. Yeni düzenlemeye göre yükümlü kuruluşlar, yabancı uyruklu gerçek kişilerin kimlik doğrulamasını ICAO standartlarına uygun yakın alan iletişimi (NFC) özelliğine sahip pasaport ile gerçekleştirecek.

ADRES DOĞRULAMK ZORUNLU OLACAK

Kimlik doğrulama işlemi, özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme yöntemiyle yapılacak. Pasaportun elektronik yongasında yer alan bilgiler ile pasaport üzerindeki bilgiler eşleştirilecek. Elektronik doğrulamanın başarısız olması halinde uzaktan müşteri kabulü gerçekleştirilmeyecek. Uzaktan kimlik tespitinde beyan edilen adresin en geç 3 ay içinde resmi belgeler veya kamu veri tabanları üzerinden doğrulanması zorunlu hale getirildi. Yerleşim yeri belgesi, son 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su veya doğalgaz faturası ya da resmi kurum belgeleri adres teyidinde kullanılabilecek. Adres doğrulaması tamamlanıncaya kadar müşteriler para transferi gerçekleştiremeyecek ve hesaplarından nakit çekemeyecek.