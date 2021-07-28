  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Saat 21.00'i işaret ettiler! 'Altının seyri açısından önemli olacak'
Galatasaraylı isim bundan böyle Karagümrüklü!
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Listede Türkiye de var
Rıza Çalımbay'dan Petrocup açıklaması
Dünya Yunanistan'da Sahil Güvenlik, kazazedelerden yüksek miktarda ücret istedi
Dünya

Yunanistan'da Sahil Güvenlik, kazazedelerden yüksek miktarda ücret istedi

Yunanistan'da Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG) denizde kurtardığı iki kazazededen yüksek miktarda kurtarma-yardım ücreti talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 17:22:00 -
Yunanistan'da Sahil Güvenlik, kazazedelerden yüksek miktarda ücret istedi

Yunanistan'da Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG) denizde kurtardığı iki kazazededen yüksek miktarda kurtarma-yardım ücreti istedi.

Yerel basındaki haberlere göre, 24 Temmuz'da Girit Adası'nın Kandiye limanı açıklarında denize açılan iki kişilik tekne kötü hava şartları nedeni ile alabora oldu.

Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelerek denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları başlatan HCG ekipleri, saatler sonra 45 yaşındaki tekne sahibi ve 39 yaşındaki arkadaşını kurtardı.

HCG, kazanın hemen ardından olayla ilgili hazırladığı raporda, tekne sahibinin denize açılma yasağına uymadığı ve ekipleri sebepsiz yere meşgul ettiğini ileri sürerek, ekiplerin arama kurtarma masraflarının kazazedelerce karşılanmasını talep etti.

Raporda, iki kazazedenin HCG’ye ödeyeceği ücretin kaza tutanaklarına göre daha sonra hesaplanacağı belirtildi.

Yunan yasaları, kötü havada olumsuz koşullara rağmen denize açılan ve kurtarma ekiplerini sebepsiz yere meşgul eden tekne sahiplerine para cezası verilmesini ve idari uygulama yapılmasını öngörüyor.

Yasal prosedüre göre, arama kurtarma çalışmalarında açık denizlerde kullanılan devriye botunun saat ücreti 1894 avro, kurtarma helikopterinin saat ücreti 1230 avro, sahil güvenlik personelinin bir saatlik meşguliyeti ise 6 avro olarak ücretlendiriliyor.

Kurtarma çalışmalarının 7,5 saatten uzun sürmesi durumunda ödenecek ücret yüzde 50 oranında artırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay