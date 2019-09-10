Yunanistan'da peş peşe depremler
Yunanistan'ın Kerpe açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı noktada 21 dakika sonra 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.10 Eylül 2019 Salı 11:02
Yunanistan'ın doğusunda Kerpe açıklarında bu sabah yerel saatle, 10.06'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Depremin merkez üssü Kerpe'ye 88, Rodos Adası'na ise 148 kilometre uzaklıkta. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, sarsıntı yerin 60 kilometre altında meydana geldi.
21 dakika sonra ise aynı noktada 3.1 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.
Kerpe açıklarında 29 Ağustos tarihinde de 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.
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