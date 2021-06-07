Yunanistan'da panik havası! Saat hesabı yapıyorlar

Yunanistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Haziran’da Brüksel’deki NATO Zirvesi sırasında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeye, günler öncesinden odaklandı. Erdoğan’ın, aynı gün ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesinin programlanması, Atina’da endişe meydana getirdi.

Yunan başkentinde Erdoğan-Biden görüşmesinin Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden önce ya da sonra yapılmasının bile büyük önem taşıdığı ileri sürüldü. Haftalık Yunan Real News gazetesi, “Erdoğan, eğer Biden’dan önce Miçotakis ile görüşürse, kartlarını açmak için Biden ile görüşmeyi bekleyecek. Eğer Miçotakis’ten önce Biden ile görüşürse, o zaman da bu görüşmenin sonucu, Miçotakis ile görüşmesini büyük ölçüde etkileyecek” diye yazdı.

‘Farklı olacak’

Kathimerini gazetesi ise Brüksel’deki Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin, iki liderin önceki görüşmelerinden farklı olacağını belirtti. Gazeteye göre hazırlıklar iki liderin sadece birer çalışma arkadaşının da hazır bulunacağı bir ortamda baş başa bir araya gelmeleri istikametinde.

NATO zirvesi

Yunan Kathimerini, “Erdoğan ile Miçotakis’in gerek Eylül 2019, gerekse Aralık 2019’daki görüşmelerinde kalabalık heyetler de hazır bulunmuştu. Adeta monolog şeklinde tezlerini dile getiren heyetlere, iki lider sadece başkanlık etmekle yetinmişti” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Miçotakis ile 4 Aralık 2019’da Londra’daki NATO Zirvesi esnasında yaptığı son görüşmeye, Türkiye ile Libya arasında 29 Kasım 2019’da imzalanan deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırası damgasını vurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile en son 4 Aralık 2019’da Londra’daki NATO Zirvesi sırasında yüz yüze görüşmüştü.

Yunanistan’da Berlin’e ‘Libya’ öfkesi büyüyor

Bu arada Almanya’nın 23 Haziran’da Libya konusunda düzenleyeceği İkinci Berlin Konferansı’na da Yunanistan’ı davet etmemesine tepki büyüyor. Resmen açıklanmamakla birlikte Miçotakis’in geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesinde, bu gelişmeden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği belirtildi. Daha önce, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Alman mevkidaşı Heiko Maas’a Yunanistan’ın şikayetlerini iletmişti. Yunan Proto Thema gazetesi, “Libya için Alman kalleşliği” başlıklı haberinde, “Almanya, Berlin Konferansı konusunda Türkiye ile hemfikir. Anlaşılan Merkel, Yunanistan’ın kendisinden onay almadan, Mısır ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma (6 Ağustos 2020) imzalamasını hâlâ hazmedemedi” diye yazdı.

(Hürriyet)