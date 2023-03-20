Yunanistan'da "Milli Muharip Uçak" korkusu: Endişelenmemiz gerekiyor

Bir yandan depremin yerle bir ettiği 11 ilimiz devlet ve millet dayanışmasıyla ıslah edilmeye çalışırken diğer yandan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında, özellikle sanayide, önemli adımlar atılıyor.

438 günde hangardan çıktı

4 Kasım 2021'de üretim çalışmalarına başlanan yerli ve milli üretim Milli Muharip Uçak (MMU) üretim tarihine başlanılmasından 498 gün sonra hangardan çıktı. Türk mühendislerin hummalı çalışmaları sonucu başarıyla otaya çıkan proje 18 Mart Çanakkale Şehitleri hatırasına pistte göründü.

Atina'da şaşkınlık

Milli Muharip Uçak, Yunanistan'da da büyük ses getirdi. CNN Yunanistan'da Stavros Yannidis imzalı yayınlanan bir makalede, "Endişelenmemiz gerekiyor" yorumunda bulunulurken yakın vadede Türkiye'nin mevcuttaki F-16 envanterini MMU ile değiştirebileceği belirtildi.

Yazıda savaş uçağımızın yüklenici firmasının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) olduğu, AR-GE çalışmalarının Ankara'da sürdüğü ve taksi çalışmalarının 17 Mart'ta tamamlandığı aktarıldı. Uçağın özelliklerine ilişkin temel bilgilendirme yapılırken Türkiye Yüzyılı hamlesinden 'iddialı program' diye bahsedilip MMU'nun bu projenin bir meyvesi olduğu söylendi.

Gazeteci Yannidis, Yunanistan'ın neden endişelenmesi gerektiğini şu ifadelerle anlattı:

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"Türkiye'nin 5. nesil prototip savaş uçağı henüz ilk testini geçti ve önünde bir kaç yıllık geliştirme süreci daha var. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye çok önemli bir şeyi kanıtladı. Ülke her şeye rağmen bir savaş uçağı prototipi yapmayı ve onu çok az ülkenin ulaştığı bir aşamaya kadar geliştirmeyi başardı."

Ayrıca Türkiye'nin İHA ve SİHA'daki satış başarısına bu projede ulaşılmasının ihtimal dahilinde olduğu kaydedildi.