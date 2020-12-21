Yunanistan'da Miçotakis'e Türkiye'ye karşı flaş öneri

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde anlaşmazlıklarda Türkiye'ye karşı ABD ve Avrupa Birliği'nin desteğini almak isteyen Yunanistan hükümeti, istediği sonuçları elde edemedi.

Başbakan Miçotakis, Türkiye'ye karşı somut adım atılamadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde. Yunan hükümeti aynı zamanda, Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

Yunanistan'da yayın yapan DefencePoint haber sitesinde bir analiz kaleme alan Stergios D. Theofanidis, hükümetin diplomatik çabalarının oldukça yetersiz olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin üstünlüğüyle her alanda etkili bir şekilde mücadele etmemiz için İsrail'in yardımına ihtiyacımız var" diyen Theofanidis, "Kötü Yunan yönetimi, İsrail ile stratejik işbirliğimizi baltalıyor" eleştirisinde bulundu.

Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor?

Yunanistan Savunma Bakanlığı, 2021’de bütçelerindeki silahlanma payını, 5 kat artırma kararları için “Bu, stratejik planın bir parçası ancak Türkiye’nin tavrı kararı hızlandırdı” dedi. Uzman Barış Hasan ise Atina’nın Ankara’ya göre hava savunma teknolojilerinde çok geride kalmış olmasının bu hamlede rol oynadığına işaret etti.

Doğu Akdeniz’deki Türk-Yunan geriliminin, Ankara’nın ‘Atina ile koşulsuz görüşmeye hazırız’ çağrısı yapmasına rağmen düşmediği bir dönemde Yunanistan’dan son derece çarpıcı bir silahlanma hamlesi geldi. Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, 2020’ye göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltme kararı aldı.

Yunan Savunma Bakanlığı: Türkiye’nin tavrı bu kararı hızlandırdı

Kararın arka planını Sputnik’e değerlendiren Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu silahlanma bütçesi artışında Türkiye’nin rolü olduğunu söyledi. Bakanlık kaynakları “Savunma harcamalarının artırılması, hükümetin dört yıllık planı kapsamındaki stratejik planın bir parçasıydı, ama karar alma süreci Türkiye’nin kışkırtıcı tavrı nedeniyle hızlandırıldı. Bakanlık, savunma harcamalarında, yatırımların azaltılması ve hareketsizlik nedeniyle 2010’dan 2019 ortalarına kadar yüzde 75 azalma olduğunu saptadı ve harcamaları 2000’li yılların seviyesine geri getirme kararı aldı” diye bildirdi.

Yunan uzman: Geç kalınmış bir adım

Kararı Sputnik’e değerlendiren isimlerden ilki Atina Üniversitesi’nden Dr. Giorgos Filis oldu. Atina’nın bu kararı almada geç kaldığını ifade eden Filis “Aslında bu 10 yıl önce yapılmalıydı. Silahlarımız bu son 10 yıl boyunca düzenli olarak yenilenseydi Türkler ülkemize girmek için bir açık bulamazlardı. Yunan adaları yakınlarındaki kışkırtıcı eylemlerini artırmaya yönelik hesaba kattıkları faktörlerden biri, Yunan silahlı kuvvetlerinin görevini yerine getirecek güçte olmaması. Elbette bunda başarılı olamadılar, ama silahlarımızı zayıflatarak onlara baskı yapma fırsatını sunduk. Silahlanmadaki durgunluk, sorunların müzakereler değil güç kullanma yoluyla çözüme kavuşturulduğu bir bölgede bulunan ülkemiz için bir suçtu” dedi.