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Gündem Yunanistan'da Mavi Vatan paniği: Tam 18 milyon öğrenci...
Gündem

Yunanistan'da Mavi Vatan paniği: Tam 18 milyon öğrenci...

Yeniakit Publisher
2024-09-14 09:17:00 - 2024-09-14 09:20:18
Yunanistan'da Mavi Vatan paniği: Tam 18 milyon öğrenci...

Türkiye'nin Mavi Vatan'ı ders kitaplarına koyması Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basını, "18 milyon öğrenci Mavi Vatan’ı öğrenerek büyüyecek" diye yazdı.

Yunanistan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği "Mavi Vatan" sınırlarından rahatsız.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni müfredatta; 9'uncu sınıf coğrafya kitabında da Mavi Vatan'a yer verilmesi Atina'da endişeye neden oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, "Mavi Vatan’ın ders kitaplarında okutulacak olması kötü. Maksimalist görüşler içeren herhangi bir şey genç zihinleri zehirlememeli" dedi.

Yunan Bakan ders kitaplarında Ege Denizi için ‘Adalar Denizi’ ifadesinin kullanılmadığını belirtirken, Mavi Vatan ile ilgili kısımda Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’e değinilmemesini ise olumlu saydığını ima etti.

YUNAN BASINI MANŞETE TAŞIDI

Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, gelişmeye geniş yer veren Yunan basını ise, “18 milyon öğrenci Mavi Vatan’ı öğrenerek büyüyecek” yazdı.

Kathimerini gazetesi Mavi Vatan’ın ilk kez Türk ders kitaplarına dahil edildiğini vurgulayarak, bu gelişmeyi manşetine taşıdı.Gazete “Türkiye ‘Mavi Vatan’ teorisinde bir adım daha attı. ‘Mavi Vatan’ artık ders kitaplarında. Üstelik, kitapta ‘Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki hukuki ve coğrafi haklarını görmezden gelen haksız talepler karşısındaki mücadelesine örnekler veriniz’ şeklinde bir ifade de yer alıyor” diye yazdı.

Skai televizyonu da “Daha önce ders kitaplarında ‘Mavi Vatan’ yoktu. Türkiye’de 18 milyon öğrenci bundan sonra ‘Mavi Vatan’ ile büyüyecek” yorumu yaptı. Ders kitabında Mavi Vatan’ın sınırlarını gösteren haritanın yer almaması ise “olumlu” olarak değerlendirildi.

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını işaret eden Mavi Vatan gündeme her geldiğinde tepki gösteriyor. Bunun asıl sebebi, Yunanistan'ın adaların tam yetki kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölgesi bulunduğuna ilişkin iddiasını çürütmesi.

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Yorumlar

Gültekin

YUNANİSTAN, GÜVENMESİ GEREKEN KOMŞULARINI İYİ TANIMIŞ VEYA BİLMİŞ OLSA, TÜRK DEVLETİYLE İLELEBET DOTLUK KURMAKTAN ASLA ÇEKİNMEZDİ, LAKİN GÜVENDİĞİ DİĞER DEVLETLER ONUN HEM EGEMENLİK HAKLARINI ELİNDEN ALIYOR, HEM DE SÜREKLİ BORÇLANDIRIYORLAR, KİMİN DOST, KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU GÖREMEYECEK KADAR DA GÖZLERİ KÖR OLMUŞ.
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