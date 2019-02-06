Yunanistan'da Maduro eylemi! Bayraklar yakıldı
Yunanistan'da, Venezuela lideri Nicholas Maduro'ya destek gösterisi düzenlendi. Gösterilerde, ABD ve NATO bayrakları yakıldı.06 Şubat 2019 Çarşamba 17:05
Yunanistan Komünist Partisi, Venezuela lideri Nicholas Maduro'ya destek eylemi düzenledi. Eylemde ABD ve NATO bayrakları yakıldı.
Atina'da, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) gençlik örgütünün çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Atina'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı
"ABD cuntadır, NATO savaştır" ve "Venezuela'da emperyalist müdahaleye hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Venezuela halkının yanındayız" şeklinde slogan attı. Göstericiler daha sonra Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binaya yürüdü. Gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.
YORUM YAZ