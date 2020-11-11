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Aktüel Yunanistan'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 43 ile en yüksek seviyeye çıktı
Aktüel

Yunanistan'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 43 ile en yüksek seviyeye çıktı

Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağının süresi, 5 saatten 8 saate çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:45:44 -
Yunanistan'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 43 ile en yüksek seviyeye çıktı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölüm sayısına ulaşıldı.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 752 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu bildirildi.

Başkent Atina ve Pire'nin de dahil olduğu Attiki bölgesi ve Selanik şehrinin vaka yoğunluğunda başı çektiği belirtilirken, son 24 saatte 43 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

Öte yandan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, halihazırda 00.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının, üç saat daha uzatılarak 21.00-05.00 şeklinde güncellendiğini aktardı.

Yeni kısıtlama ve tedbirlerin, bu cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacağını söyleyen Hardalias, iş ve sağlık sebepleriyle sokağa çıkma ihtiyacı olan vatandaşların kısa mesaj atarak evlerinden ayrılabileceklerini dile getirdi.

Ülkede geçen hafta 30 Kasım'a kadar sürecek genel karantina ilan edilmiş ve 00.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Vatandaşların, gündüz saatlerinde ise işvereninden aldığı izin belgesi veya sağlık, alışveriş ve spor gibi nedenlerle kısa mesaj yoluyla bildirim yaparak evlerinden ayrılabileceği belirtilmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kovid-19 testi pozitif çıkan birisiyle görüştüğü için bugün karantinaya girmiş, resmi ziyaret kapsamında Atina'da bulunan Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüşmesini iptal etmişti.

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