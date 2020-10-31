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Aktüel Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor
Aktüel

Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor

Ülkede salgının yoğun olduğu bölgelerde bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte restoran ve kafeler, sadece paket servisi yapabilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:07:11 -
Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle salı gününden itibaren bir ay süreyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, ülkede salgına karşı 3 Kasım'dan itibaren bir ay boyunca geçerli olacak eylem planı kapsamındaki yeni tedbirleri açıkladı.

Ülkedeki vaka yoğunluğuna göre iki kategorili risk ayrıştırmasına gidildiğini söyleyen Miçotakis, bu kapsamda birinci bölgeye dahil olan kentlerde kamuya açık tüm mekanlarda maske takma zorunluluğu uygulanacağını kaydetti.

Miçotakis, birinci bölgedeki üniversitelerin tamamının uzaktan eğitim vereceğini ve yüzde 50 kapasiteyle evden çalışma modeli uygulanacağını ifade etti.

Birinci bölgedeki önlemlere ek olarak, başkent Atina ve Selanik gibi büyük kentlerin dahil olduğu yüksek riskli ikinci bölgedeki tüm restoran ve kafelerin, sadece paket servisi yapabileceğini belirten Miçotakis, sinema, tiyatro ve konser gibi tüm toplu etkinliklerin iptal edileceğini aktardı.

- Geceleri sokağa çıkmak bir ay boyunca yasak olacak

Mçiotakis, ikinci bölge için ayrıca 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının salı gününden itibaren bir ay boyunca yürürlükte olacağını duyurdu.

Halihazırda 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Yunanistan'da, restoran, bar ve kafeler de gece saatlerinde kapalı kalıyor.

Ülkede 27 Ekim'de günlük vaka sayısı ilk defa 1000 sınırını aşarak 1259 olmuştu. Dün 1690 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek rakama ulaşılan Yunanistan'da, Atina ve Selanik kentlerindeki hastanelerin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60'ın üzerine çıktığı açıklanmıştı.

Toplam vaka sayısının 37 bin 196'ya yükseldiği ülkede, şu ana kadar 620 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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