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Dünya Yunanistan'da insanlık can çekişiyor! Türkiye ölmesin diye müdahale ediyor
Dünya

Yunanistan'da insanlık can çekişiyor! Türkiye ölmesin diye müdahale ediyor

İnsanlığın ölme noktasına geldiği Yunanistan'dan yeni bir kalleşlik daha geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 20:16:00 -
Yunanistan'da insanlık can çekişiyor! Türkiye ölmesin diye müdahale ediyor

İzmir'in Seferihisar, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarındaki Kara Ada'da düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıktan sonra adaya çıktıkları belirlenen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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