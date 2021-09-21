Yunanistan'da 'İmamoğlu' rezaleti! Miçotakis'in karşısındaki ezik oturuşu tepki çekti

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, mayıs ayında İstanbul'u ziyaret etmiş, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti.

İki belediye başkanının görüşmesinde, kültür ve turizm alanlarında iş birliği anlaşması yapılmıştı.

İmamoğlu, iade-i ziyaret kapsamında, Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan'a gitti.

Miçotakis görüştü

Atina'da Kostas Bakoyannis ile bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından Maksimos Sarayı’nda kabul edildi.

İmamoğlu, görüşmeye ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında, "İade-i ziyaret için Atina'dayız. Büyükelçimiz Burak Özügergin'in ardından Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile buluştuk. İki şehir arasındaki sıcak iş birliğini güçlendireceğiz. Bunu, iki dost başkan olarak başarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP'li İmamoğlu'nun oturuşu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İtalyan oyuncuyu izleyecek

İmamoğlu, Atina programı kapsamında Bakoyannis ile birlikte ilk olarak Akropolis'i ziyaret edecek.

Daha sonra iki belediye başkanı, Herod Atticus Odeon Tiyatrosu'nda İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin yer aldığı tek kişilik 'Maria Callas-Aşk Mektupları' isimli oyunu izleyecek.

Yarın da şehrin farklı noktalarına ziyaret gerçekleştirecek İmamoğlu, Çarşamba günü İstanbul'a dönecek.