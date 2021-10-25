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Dünya Yunanistan’da halk sokaklara döküldü! Polisten sert müdahale
Dünya

Yunanistan’da halk sokaklara döküldü! Polisten sert müdahale

Yunanistan’da geçtiğimiz cuma günü polis tarafından vurulan 2 araba hırsızından birinin hayatını kaybetmesi üzerine halk sokaklara dökülerek, ülkedeki polis şiddetini protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 22:18:00 -
Yunanistan’da halk sokaklara döküldü! Polisten sert müdahale

Yunanistan’da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina’da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisten kaçmış, polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar polis tarafından vurulmuştu. Polisin vurduğu Sampanis hayatını kaybederken, 16 yaşındaki arkadaşı ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Atina’da yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Çoğunluğunu anarşist grupların oluşturduğu protestocular açtıkları pankartlarla polis şiddetini protesto ederken, demokrasi yanlısı sloganlar attı. Polis, yolları kapatan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşına ateş açan 7 polisin verilen emre uymadığı ve kasten adam öldürmek suçundan tutuklandıkları aktarıldı.

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