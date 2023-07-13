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Dünya Yunanistan'da Erdoğan krizi! Miçotakis'i yerden yere vuruyorlar
Dünya

Yunanistan'da Erdoğan krizi! Miçotakis'i yerden yere vuruyorlar

Yeniakit Publisher
2023-07-13 22:18:00 -
Yunanistan'da Erdoğan krizi! Miçotakis'i yerden yere vuruyorlar

Litvanya'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası ortalık karıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO Liderler Zirvesi'nde görüştü. İki liderin görüşmesi Yunanistan'da kriz çıkarttı.Muhalefet kanadı, seçimlere Türkiye'nin müdahale ettiğine dair endişeleri dile getirmek yerine Miçotakis'in "diplomasi önlüğünü giydiği" eleştirilerinde bulundu ve Miçotakis'i ülkenin duruşunu bozmakla suçladı.

16 ay sonra ilk kez bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile 16 ay sonra ilk kez bir araya geldi. Görüşme öncesi ve sonrası her iki tarafta Yunan-Türk ilişkilerinin geleceğine ilişkin pozitif mesajlar paylaşıldı.

"Ülkenin duruşunu bozuyor"

Görüşme Yunanistan'da ise kriz yarattı. Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmesine büyük tepki gösteren Yunan muhalefet partilerinden Syriza ve PA bloğu, "Seçim döneminde Miçotakis, ülkedeki seçimlere Türkiye'nin müdahale ettiğine dair endişeleri gündeme getireceğini söylemişti. Fakat bunun yerine diplomasi önlüğünü giyip görüştü" açıklamasını yaptı. Muhalefet bloğu Miçotakis'in ülkenin duruşunu bozmakla suçladı.

"Pozitif bir gelişme değil"

PASOK-KINAL lideri Nikos Androulakis ise, "ABD'nin Türkiye'ye 80 adet F-16 modernizasyon kiti satılması ve 40 yeni savaş uçağı satılması pozitif bir gelişme değil. AB-Türkiye ilişkileri NATO ekseninde incelenmeli, AB kurumları tarafından incelenmeli ve Türkiye'nin AB üyeliği ütopik bir hayal" yorumunu yaptı.

"Adalar konusunda endişeler uyandırıyor"

Yunanistan Komünist Partisitarafından yapılan açıklamada ise bu gelişmenin Yunan adalarının ve Yunanistan'ın egemenlik hakları konusunda ciddi endişeler uyandırdığına da vurgu yapıldı.
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