  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yunanistan'da enflasyon alarmı
Ekonomi

Yunanistan'da enflasyon alarmı

Yunanistan’da yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıda maliyetlerini artırmasıyla 1995'ten bu yana ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 03:18:00 -
Yunanistan'da enflasyon alarmı

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), nisan ayı yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Yunanistan’da yıllık bazda martta yüzde 8,9 olan TÜFE, nisanda yüzde 10,2’ye çıkarak Şubat 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Böylece ülkede enflasyon 27 yıl sonra ilk kez çift haneye çıkmış oldu.

AB uyumlu TÜFE, nisanda yıllık bazda yüzde 8’den yüzde 9,1’e yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 122,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış elektrik fiyatlarında yüzde 88,8, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 10,9 ve konut maliyetlerinde yüzde 35,2 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay