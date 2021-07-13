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Dünya Yunanistan'da ekonomik kriz büyüyor! Maaşları ödenmeyince tasfiye edildi
Dünya

Yunanistan'da ekonomik kriz büyüyor! Maaşları ödenmeyince tasfiye edildi

Yunanistan'da devam edegelen ekonomik kriz sonucu, 30 yıllık Atina Kamerata klasik müzik orkestrası tasfiye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 23:25:00 -
Yunanistan'da ekonomik kriz büyüyor! Maaşları ödenmeyince tasfiye edildi

Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz artarak sürüyor. Ekonomik krizinden son olarak ülkenin önemli simgelerinden Atina Kamerata klasik müzik orkestrası nasibini aldı. 30 yıllık oluşum alınan karar ile tasfiye edildi.

Atina Kamerata tasfiye edildi

Yunanistan'daki ekonomik sorunlar kültür alanında da etkisini gösterdi. Ülkenin önemli kültür simgelerinden Atina Kamerata klasik müzik orkestrası tasfiye edildi.
Otuz yıllık orkestranın ödenmemiş borçlar yüzünden dağıtıldığı bildirildi. Orkestra, Yunanistan'da 2008'de baş gösteren ekonomik kriz yüzünden 2010'dan bu yana devlet fonlarının kesilmesinden zarar gördü.

Yönetim kurulu ödeme olmadığından istifa etmişti

Yönetim kurulu, vergi ve sosyal sigorta primlerinin ödenememesi sebebiyle 2015'te istifa etti. Kamerata'nın az sayıdaki müzisyeni geçen aya kadar performansına devam etmişti.

 

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