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Gündem Yunanistan'da eğitim alan PKK'lı İstanbul'da yakalandı
Gündem

Yunanistan'da eğitim alan PKK'lı İstanbul'da yakalandı

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 23:16:00 - 2022-09-04 23:38:00
Yunanistan'da eğitim alan PKK'lı İstanbul'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda; Yunanistan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalandı.

"Sevgili Kılıçdaroğlu üzücü bir haber daha"

Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu; üzücü bir haber daha: DHPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti Tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil, Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı

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Yorumlar

Ali

Yarın basın açıklaması yapar ke mal,bu pislik içerde yaramaz derhal ama derhal serbest bırakın diye,ardından,hain akademisyenler,hain sanatçılar,onlara bağlı dernek ve odalar twet atarlar,ülken ne salak insanları barındırıyor ve benim oyum bunlarla bir mi
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