Yunanistan'da dikkat çeken savaş anketi

Yunanistan'da Miçotakis hükümetinin savunma politikaları ülkede tepki çekiyor. Muhalefet, Başbakan Miçotakis'i Türkiye'ye karşı savaş çığırtkanlığı yapmakla suçluyor.

Hükümetin halkı savaş psikolojisine soktuğuna ilişkin sert eleştiriler yapılıyor.

Syriza partisi lideri Aleksis Çipras, Fransa ve ABD ile yapılan anlaşmalara karşı olduğunu ifade ederken, Mera 25 Partisi lideri Varufakis, Başbakan Miçotakis'in halkı ekonomik açıdan desteklemek yerine korku politikası ile beslediğini söyledi.

Halkın yüzde 43'ü savaş olacağına inanıyor

Yapılan bir kamuoyu araştırması da halkın savaş beklentisini ortaya koydu.

Open TV'nin yaptırdığı ankete göre, Yunanistan'da halkın yüzde 43'ü Türkiye ile savaş olacağına inanırken yüzde 45'i ise "savaş olur mu?" sorusuna "hayır" yanıtını verdi.

Atina yönetiminin savunma anlaşmalarını protesto eden bazı gruplar da sokaklara indi. “Fransa-Yunanistan anlaşmasına hayır” pankartı taşıyan protestocular, ABD'nin ülkede askeri üs kurmasına da tepki gösterdi.