  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'da dikkat çeken savaş anketi
Dünya

Yunanistan'da dikkat çeken savaş anketi

Yunan yönetiminin Türkiye'ye karşı saldırgan politikası ülkede yapılan bir anketle ölçüldü. Yunan halkının yüzde 43'ü savaş çıkacağına inanırken, Yüzde 45'i savaş çıkacağına inanmıyor. Muhalefet ise Başbakan Miçotakis'i ‘Türkiye'ye karşı savaş çığırtkanlığı yapmakla’ suçluyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 22:40:00 -
Yunanistan'da dikkat çeken savaş anketi

Yunanistan'da Miçotakis hükümetinin savunma politikaları ülkede tepki çekiyor. Muhalefet, Başbakan Miçotakis'i Türkiye'ye karşı savaş çığırtkanlığı yapmakla suçluyor.

Hükümetin halkı savaş psikolojisine soktuğuna ilişkin sert eleştiriler yapılıyor.

Syriza partisi lideri Aleksis Çipras, Fransa ve ABD ile yapılan anlaşmalara karşı olduğunu ifade ederken, Mera 25 Partisi lideri Varufakis, Başbakan Miçotakis'in halkı ekonomik açıdan desteklemek yerine korku politikası ile beslediğini söyledi.

Halkın yüzde 43'ü savaş olacağına inanıyor

Yapılan bir kamuoyu araştırması da halkın savaş beklentisini ortaya koydu.

Open TV'nin yaptırdığı ankete göre, Yunanistan'da halkın yüzde 43'ü Türkiye ile savaş olacağına inanırken yüzde 45'i ise "savaş olur mu?" sorusuna "hayır" yanıtını verdi.

Atina yönetiminin savunma anlaşmalarını protesto eden bazı gruplar da sokaklara indi. “Fransa-Yunanistan anlaşmasına hayır” pankartı taşıyan protestocular, ABD'nin ülkede askeri üs kurmasına da tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altına yatırımcısına 'Ayşe teyze' taktiği verdi! Bunu yapan kazanır
Ekonomi

Altına yatırımcısına 'Ayşe teyze' taktiği verdi! Bunu yapan kazanır

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, bugün kaleme aldığı yazısında altın yatırımcılarına kazanmanın yolunu anlattı. Alkin, "Ayşe teyzelerin takti..
Rusya'da Erdoğan şaşkınlığı: 5 nükleer güce saldırdı
Medya

Rusya'da Erdoğan şaşkınlığı: 5 nükleer güce saldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunda yaptığı açıklamaları dikkatle takip eden Rus medyası, "Beş nükleer güce saldırdı. Kendi..
Savaşa hazırlık mı yapılıyor? Çin'den Hindistan sınırına dev sevkiyat!
Dünya

Savaşa hazırlık mı yapılıyor? Çin'den Hindistan sınırına dev sevkiyat!

Çin'in Hindistan ile anlaşmazlık yaşadığı sınır bölgesine askeri tahkimatı güçlendirmek için 100'den fazla, uzun mesafe çekili obüs platform..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay