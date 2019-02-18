Yunanistan'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yunanistan merkezli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yunanistan merkezli bir deprem meydana geldi. Rasathaneden alınan bilgiye göre yerin 1.8 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

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