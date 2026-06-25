Otlarken evin çatısına düştü! İtfaiyeden inek operasyonu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Afyonkarahisar'da sıra dışı bir olay yaşandı. Hıdırlık mevkisinde otlayan bir inek, zıplayarak kot farkı bulunan evin çatısına düştü. Ahşap çatının çökmesi sonucu sıkışan ineği gören vatandaşlar, durumu Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin çatısına çıkarak halatlarla ineği kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da düştüğü evin çatısının çökmesi sonucu sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Hıdırlık mevkisinde otlayan bir inek, zıplayarak kot farkı bulunan evin çatısına düştü.
Ahşap çatının çökmesi sonucu sıkışan ineği gören vatandaşlar, durumu Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin çatısına çıkarak halatlarla ineği kurtarmaya çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.