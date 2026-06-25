Yer sincabı olarak da biliniyor! Anadolu’nun sevimli kemirgeni ''gelengi'' böyle görüntülendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, Erzurum’da görüntülendi.
Erzurum'da Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş toprak yapısında yuvalanamadıkları ve ağaçlık alanlarda yaşamlarını sürdüremedikleri için meraları yaşam alanları olarak tercih ediyor.
Erzurum kent merkezindeki atletizm pisti çevresindeki zeminde açtığı deliklerden, gün boyu girip çıkarken görüntülenen gelengiler, sevimli görünümleri ile doğaya renk katıyor.