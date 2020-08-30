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Yerel Yunanistan’da darbedilen sığınmacılar konuştu! ‘Türk polisi çok iyi’
Yerel

Yunanistan’da darbedilen sığınmacılar konuştu! ‘Türk polisi çok iyi’

Yunanistan’ın darbettiği 11 sığınmacı Edirne sınırında yakalandı. Sığınmacılar, Yunanistan tarafından şiddete maruz kaldıklarını belirterek Türk polisinin kurtardığını aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 09:52:00 -
Yunanistan’da darbedilen sığınmacılar konuştu! ‘Türk polisi çok iyi’

Edirne’de sınırda 11 sığınmacı darbedilmiş halde bulundu. Sığınmacıların, Türkiye ile Doğu Akdeniz’de gerilimi yaşayan Yunanistan tarafından darbedildiği aktarıldı.

11 sığınmacı güvenlik güçlerince Kapıkule mevkisinde yakalandı.

Baygın halde bulunan sığınmacıların Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları belirlendi.

Sığınmacıların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

Yakalanan sığınmacılardan İsa Yakubi açıklamalarda bulundu. Sığınmacılar Yunanistan tarafından şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

Yakubi Yunanlıların saldırıların uğradığını ve Türk polisinin imdada yetiştiğini söyleyerek ‘Türk polisi çok iyi’ dedi.

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