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Gündem Yunanistan'da canlı yayında harita skandalı! Tepki yağınca kaldırdılar
Gündem

Yunanistan'da canlı yayında harita skandalı! Tepki yağınca kaldırdılar

Yeniakit Publisher
2023-12-01 12:47:00 -
Yunanistan'da canlı yayında harita skandalı! Tepki yağınca kaldırdılar

Yunan Devlet Televizyonu ERT 1'de canlı yayında ekranlara skandal bir grafik yansıtıldı. Akşam haberleri bülteninde ekrana gelen haritadaki Trakya detayı büyük tepki çekti. Kanal ertesi gün hatasını düzeltmek durumunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile ilişkileri düzeltme konusunda verdiği ılımlı mesajların ardından çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yaşanan olay tepki doğurdu.

Arka planda skandal harita

ERT 1'de çarşamba akşamı 18.00'de yayınlanan haber bülteninde, arka planda Türkiye'deki Trakya bölgesinin Yunanistan renklerinde grafik gösterildi.

Grafik dünkü öğle bülteninde düzeltildi. Bu kez Türkiye haberleri için arka planda hatalı grafik yerine sınırların kırmızı renkle belirgin olarak gösterildiği düzeltilmiş grafik yer aldı.

 

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