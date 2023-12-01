Yunanistan'da canlı yayında harita skandalı! Tepki yağınca kaldırdılar
Yunan Devlet Televizyonu ERT 1'de canlı yayında ekranlara skandal bir grafik yansıtıldı. Akşam haberleri bülteninde ekrana gelen haritadaki Trakya detayı büyük tepki çekti. Kanal ertesi gün hatasını düzeltmek durumunda kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile ilişkileri düzeltme konusunda verdiği ılımlı mesajların ardından çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yaşanan olay tepki doğurdu.
Arka planda skandal harita
ERT 1'de çarşamba akşamı 18.00'de yayınlanan haber bülteninde, arka planda Türkiye'deki Trakya bölgesinin Yunanistan renklerinde grafik gösterildi.
Grafik dünkü öğle bülteninde düzeltildi. Bu kez Türkiye haberleri için arka planda hatalı grafik yerine sınırların kırmızı renkle belirgin olarak gösterildiği düzeltilmiş grafik yer aldı.
Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İngiltere ve Yunanistan arasındaki kriz gündemi altüst ederken: Krize ilişkin önemli açıklama
Teknoloji
Yunanistan bu canlı yayını konuşuyor! Türkiye'nin yeni balistik füzesini duyurup menzilini açıkladı
Dünya
ABD ve Yunanistan ülkesi resmen duyurdular! İki ülke arasında top mühimmatı pazarlığı: ABD'li yetkililer satın almak istiyor