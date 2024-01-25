  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ve İsrail'in gözü kulağı Baykar'daydı! TB3 SİHA'ya öyle bir şey takıldı ki, bu kadarı hiç beklemiyordu

Fast food zincirleri sağlığımızla oynuyor... İşte o, uyanıkların yaptığı... Yüzlerce işletmeye yasal işlem uygulandı

Türkiye'yi ayağa kaldıracak doğalgaz gelişmesi! 'Ümit var' dedi, sonra tarih verdi

Birçok ülkenin yapamadığını yaptılar! Erdoğan'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İsrail tebriği

"Davutoğlu 'beni neden kandırdın' diye sormuş mudur?"

Cübbeli Ahmet Hoca'dan uzayla ilgili çok konuşulacak çıkışı: Kuran'a zıt! Bunu yapmak enayilik

İstanbul’u neler bekliyor? Murat Kurum dev projelerini açıkladı

Murat Kurum'dan bomba proje: İlk kez açıklıyorum

İstanbul Murat Kurum'la rahat edecek! UIaşımda devrim...

Murat Kurum'dan İstanbullu emeklilere tarihi müjde: Her ay hesaplarına bu kadar para yatıracağız
Dünya Yunanistan'da bomba Türkiye itirafı! 'Silah konusunda onlara yetişemeyiz'
Dünya

Yunanistan'da bomba Türkiye itirafı! 'Silah konusunda onlara yetişemeyiz'

Yeniakit Publisher
2024-01-25 21:03:00 - 2024-01-25 21:08:00
Yunanistan'da bomba Türkiye itirafı! 'Silah konusunda onlara yetişemeyiz'

Yunanistan'da emekli Koramiral Spiridona Konidaris, "Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyiz" dedi.

Konidaris, katıldığı bir radyo programında bir soru üzerine Yunan donanması ile Türk donanmasını kıyasladı.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyeceğini vurgulayan Konidaris, "Biz hep şu cümlenin arkasına gizleniyoruz. Bizim personel avantajımız var. Ancak, biz 30-40 yıllık gemilere sahipken, diğer taraf 5-7 yıllık gemilerde daha yeni teknoloji ve silah gücüne sahip olunca personel avantajımız yetersiz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Gazetecinin, Ege'de çatışma kabiliyetine sahip olup olmadıkları sorusuna ise Konidaris, "Var ama bunu devam ettirebilecek gücümüz yok. Herkes sıcak bir çatışmanın bir iki saat süreceğini ve ABD'nin müdahale edeceğini söylüyor. Eğer sıcak çatışma ABD'de gece yarısı olduğu bir zamanda meydana gelirse ne olacak?" şeklinde cevap verdi.

Konidaris ayrıca, Türkiye'nin Libya ve Arnavutluk gibi ülkelerle ilişkilerine de işaret ederek, Yunanistan'ın sadece Türkiye'nin karşısındaki adalarda değil, her yerde hazırda bekletilen güce sahip olması gerektiğini savundu.

Yunanistan'dan tarihe geçecek Türkiye itirafı: F-35 alacağız ama Ankara bakın nerede
Yunanistan'dan tarihe geçecek Türkiye itirafı: F-35 alacağız ama Ankara bakın nerede

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunanistan'dan tarihe geçecek Türkiye itirafı: F-35 alacağız ama Ankara bakın nerede

Yunanistan'dan Türk İHA'ları itirafı! 'Çok öndeler' dediler ve yakalamak için kaç yıla ihtiyaçları olduğunu açıkladılar
Yunanistan'dan Türk İHA'ları itirafı! 'Çok öndeler' dediler ve yakalamak için kaç yıla ihtiyaçları olduğunu açıkladılar

Teknoloji

Yunanistan'dan Türk İHA'ları itirafı! 'Çok öndeler' dediler ve yakalamak için kaç yıla ihtiyaçları olduğunu açıkladılar

Yunanistan'ı rezil eden Kızıldeniz hamlesi
Yunanistan'ı rezil eden Kızıldeniz hamlesi

Dünya

Yunanistan'ı rezil eden Kızıldeniz hamlesi

Yunanistan Türkiye'nin F-35'lere nasıl darbe vuracağını açıkladı! O silahlarıyla F-35'leri düşürebilirler
Yunanistan Türkiye'nin F-35'lere nasıl darbe vuracağını açıkladı! O silahlarıyla F-35'leri düşürebilirler

Gündem

Yunanistan Türkiye'nin F-35'lere nasıl darbe vuracağını açıkladı! O silahlarıyla F-35'leri düşürebilirler

Yunanistan'ın aklını alan rakamlar! Yunan basını övmeden geçemedi
Yunanistan'ın aklını alan rakamlar! Yunan basını övmeden geçemedi

Gündem

Yunanistan'ın aklını alan rakamlar! Yunan basını övmeden geçemedi

Yunanistan ile ABD arasında Kızıldeniz teması
Yunanistan ile ABD arasında Kızıldeniz teması

Dünya

Yunanistan ile ABD arasında Kızıldeniz teması

Yunanistan'daki o adada kazı yapan arkeologlar 2.700 yıllık hazine buldu: Bilim insanları sandığı açınca içinden çıkana inanamadı
Yunanistan'daki o adada kazı yapan arkeologlar 2.700 yıllık hazine buldu: Bilim insanları sandığı açınca içinden çıkana inanamadı

Kültür - Sanat

Yunanistan'daki o adada kazı yapan arkeologlar 2.700 yıllık hazine buldu: Bilim insanları sandığı açınca içinden çıkana inanamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23