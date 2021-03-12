  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'da bir kruvaziyerde nedeni belirlenemeyen yangın çıktı!
Dünya

Yunanistan'da bir kruvaziyerde nedeni belirlenemeyen yangın çıktı!

Yunanistan’ın 30 Ocak'tan bu yana Korfu Limanı'nda demirli kruvaziyerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 18:10:00 -
Yunanistan'da bir kruvaziyerde nedeni belirlenemeyen yangın çıktı!

Yunanistan’ın Korfu Adası'ndaki limanda demirli kruvaziyerde yangın çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, 30 Ocak'tan bu yana Korfu Limanı'nda demirli bulunan "MSC Lirica" adlı gemide öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçinde yolcu bulunmayan gemideki yangında 51 kişilik mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadı.

Geminin güvertesindeki cankurtaran botlarından çıktığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmalarına itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı
Medya

Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı

Oyuncu Demet Akbağ, hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçeği açıkladı. Akbağ, Öztekin'in pandemi korkusu nedeniyle kalp ameliy..
Mescid-i Aksa hamlesi Netanyahu'ya geri adım attırdı!
Dünya

Mescid-i Aksa hamlesi Netanyahu'ya geri adım attırdı!

Ürdün ve işgalci İsrail arasında yaşanan 'Mescid-i Aksa krizi', Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini e..
Uzman isim açıkladı! Düşen bir SİHA'nın kritik bilgileri düşmanın eline geçer mi?
Teknoloji

Uzman isim açıkladı! Düşen bir SİHA'nın kritik bilgileri düşmanın eline geçer mi?

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma sanayii ürünlerinin "casusluk" veya "kopyalanma" faaliyetlerine karşı nasıl korunduğu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay