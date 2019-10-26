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Yunanistan’da bir çeşme dahi tamir ettiremiyoruz

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, Türkiye’nin, Yunanistan’da bir çeşme bile tamir ettiremediğini, Osmanlı eserlerinin restorasyona dahil edilme durumunun bile söz konusu olmadığını söyledi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:44
Yunanistan’da bir çeşme dahi tamir ettiremiyoruz

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, Atina yönetiminin Türkiye’nin ilgili kurumlarına Osmanlı eserlerin restorasyonuna izin vermediği iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ülkede çok sayıdaki Osmanlı varlığının gösterilmek istenmediğini dile getiren Halaçoğlu, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerin “erken fetih” bölgeleri olduğunu hatırlattı. Halaçoğlu, Yunanistan’ın 1912’de Türklerin elinden çıktığını anlatarak, “Bu sebeple Osmanlı’nın ciddi manada yatırımı var. Hükümet konağı, askeri hastane, postane, adliye dairesi, saat kulesi, hamamı, çeşmesi, köy okulu gibi son dönem her bölgeye ciddi anlamda yatırım olmuş. Antalya’da bile Rodos’ta olduğu kadar eser yok, her türlü mimari yapı var” ifadelerini kullandı. Osmanlı’dan kalma kültür varlıklarının Müslüman eserleri olarak tescil ettiğine dikkati çeken Halaçoğlu, bunun da Türkiye için sorun oluşturduğunu söyledi.

“Yunanistan’da 20 bin Osmanlı eseri var”

Halaçoğlu, “İlk problem burada çıkıyor. Osmanlı mimari eserleri olarak değil de ‘Müslüman eserleri’ olarak tescil edilince, biz ülke olarak konuya müdahil olamıyoruz” dedi. Ülkedeki Osmanlı eserlerinin envanterinin çıkardığını ve binlerce esere ulaştığını belirten Halaçoğlu, acil müdahale edilmesi gereken yapıların dahi restorasyonuna izin verilmediğini söyledi.

Halaçoğlu, Osmanlı mimarisi yapıların kimliğinin değiştiğini ve Yunanistan’ın Osmanlı eserlerine ‘gizlileştirme ve kimlik kaybettirme politikası’ uyguladığını kaydederek şöyle konuştu: “Sümela Manastırı hariç, bizim restore ettirdiğimiz 84 kilisenin tümü 19. yüzyıl eseri, 18. yüzyıl eseri bile değil. Batı Anadolu kiliselerinin hepsine bakarsanız 1860’lar 70’ler 80’ler. Bizim orada 400-500 yıllık eserlerimiz var, 580 yıllık camimiz var, hiçbir şey yapılamaması acı bir gerçek, izin verilemiyor, müdahil olamıyoruz. Tescil edilemediği için sahip de çıkamıyoruz, takip ya da hak iddia edemiyoruz. Selanik ve Atina’da cami olmamasından vazgeçtim, bir restorasyona dahil edilme durumu bile söz konusu değil, bir çeşme bile tamir ettiremiyoruz ve asla ettiremeyeceğiz.

-Bayır Camii gibi bazı camiler ev olarak kullanılıyor.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:44
  1. Antalya
  2. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Konuk Halaçoğlu
  3. Atina
  4. Osmanlı eserleri
  5. Osmanlı
  6. Yunanistan
  7. Bulgaristan
  8. erken fetih
  9. Müslüman
  10. Müslüman eserleri
  11. Osmanlı mimarisi

YORUM YAZ

  • esereser4 sa önce
    biz ne ne kadar kilise havra var tamir ediliyor yada yenisi yapılıyor
  • Tata TongaTata Tonga5 sa önce
    bizimkiler de sümela manastırını açtırıp ayin yaptırıyor. eleştirdiğinde ise troller saldırıyor... çok akıllılar ya bu troller... her birinden zeka (?) fışkırıyor...
  • abdrhmnabdrhmn5 sa önce
    bizde buradaki kiliselerinin icabına bakalım
  • kayserilikayserili6 sa önce
    biz birturlu akilanmiyoruz, bizim vergilerle kiliseleri restore ediyoruz ve bunlar yuzumuze tukuruyor. bu hayvanlar insanliktan anlamiyorki biz iyilik yapiyoruz! bati trakya turkleri zulum gorsun bizim yunanlilar bayram etsin ne guzel
  • Aynı içimizdeki akrabalarıAynı içimizdeki akrabaları7 sa önce
    İnkılap tarihi diye bir tarih uydurmuşlar,Osmanlı’yı,Abdülhamid’i hababam karala,beyin yıkıyorlar
  • HiKMeTHiKMeT8 sa önce
    kader hükmünü icra edip,zaman da en büyük müfessir olduğunu kanıtlıyor.o bile bu milletin asâletini,mensub olduğu dinin letafet ve hakkaniyetini isbât ediyor.onların dalâleti, bizim hidâyetimizin yücelmesine vesile olup dinimizin ve inancımızın en son ve en mükemmel olduğunu gösteriyor.
  • Ke-mal Ke-mal 8 sa önce
    Aferin kiliseyi tamir ettirin,lakielin gavuru senin bir camini tamir ettirmesin! Elin gavurunun uydurdugu DEMOKRASIYI onlardan daha fazla savunan,islamın son kalesi.....
  • Ercan GüvenErcan Güven10 sa önce
    Atina'nın göbeğinde iki cami var. Birisi müzik işlerine tahsis edilmiş, diğeri ise metruk halde duruyor. Ancak her nedense onlar dile getirilmiyor.

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