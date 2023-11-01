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Dünya Yunanistan'da alarm durumuna geçildi!
Dünya

Yunanistan'da alarm durumuna geçildi!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 17:24:00 -
Yunanistan'da alarm durumuna geçildi!

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde Asya kaplanı sivrisineği için alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde Asya kaplanı sivrisineği için alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Yunanistan'da başkent Atina'yı da kapsayan Attika Bölgesi Halk Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada, iklim koşullarından kaynaklı Asya kaplanı sivrisineği popülasyonunda artış olduğu ve alarm durumuna geçildiği belirtildi.

Attika bölgesinin birçok noktasında Asya kaplanı sivrisineği sayısının önceki yıllara göre belirgin bir artış gösterdiği kaydedilen açıklamada, bu artışın son haftalardaki yüksek nem, yağış ve sıcak hava gibi iklim koşullarından kaynaklı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ilaçlama çalışmalarının devam ettiği bildirilerek, sivrisinek ısırıklarından kaynaklanan rahatsızlıkların artmasını önlemek amacıyla korunma talimatlarına uyulması tavsiye edildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA TAHATKURUSU KABUSU YAŞANMIŞTI

Yunanistan'da özellikle yaz aylarında artış gösteren tahtakurusu tehdidi giderek artışa geçmiş, yetkililer, tahtakuruları nedeniyle alarm durumuna geçtiklerini belirterek, böceklerin otel, kamp ve apartman dairelerinde görüldüklerini açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunanistan Tahtakurusu İlaçlama Şirketleri Birliği (SEAME) Başkanı Yorgos Lambru, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye yaptığı açıklamada, ülke genelinde özellikle turistik bölgelerde sıkça görülen tahtakuruları nedeniyle "alarm durumuna" geçildiğini belirtmişti.

Tahtakurularının bagaj ve toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla yayılabileceğine dikkati çeken Lambru, böceklerin otel, kamp ve apartman dairelerinde görüldüklerini bildirmişti.

Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te de aynı dönemde tahtakurusu istilası nedeniyle alarm durumuna geçilmişti.

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