Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Dünya

Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda yer alan Kalavrita bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan Ulusal Gözlemevine bağlı Jeodinamik Enstitüsünün açıklamasında, 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Kalavrita’nın yaklaşık 6 kilometre batı-güneybatısı olduğu, sarsıntının ise 5 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Deprem bilimci Gerasimos Papadopulos, ulusal basına yaptığı açıklamada, bölgenin sık depremler üreten bir fay hattı üzerinde bulunduğunu, "şimdilik endişe verici bir durum olmadığını" ifade etti.

Yunan Deprem Planlaması ve Koruma Örgütü (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas da bölgede geçmişte daha büyük depremler meydana geldiğini anımsatarak, yaşanan sarsıntının ana deprem olup olmadığını söylemek için erken olduğunu bildirdi.

İstanbul depremi açıklaması: Kaç şiddetinde, ne zaman olacak?
İstanbul depremi açıklaması: Kaç şiddetinde, ne zaman olacak?

Yaşam

İstanbul depremi açıklaması: Kaç şiddetinde, ne zaman olacak?

Deprem tespiti yanlış: Beklentileri boşa çıktı, ABD şok oldu! Gözler oraya çevrildi... Şaşırtan çıkış
Deprem tespiti yanlış: Beklentileri boşa çıktı, ABD şok oldu! Gözler oraya çevrildi... Şaşırtan çıkış

Dünya

Deprem tespiti yanlış: Beklentileri boşa çıktı, ABD şok oldu! Gözler oraya çevrildi... Şaşırtan çıkış

Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem
Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem

Dünya

Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem

 
Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener'den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!
Gündem

Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Ben Ekrem’i bırakınca kendi haysiyetimi de, onurumu da bırakmış olurum” sözleri siyasette yeni bir tartışm..
Şara'nın eşi Latife'den İmam Hatip ziyareti! Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ağırlandı.
Gündem

Şara'nın eşi Latife’den İmam Hatip ziyareti! Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ağırlandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Durubi, İstanbul'daki ziyaretle..
Milli servet göz göre göre hurdaya gitti! İstanbul'da bisiklet rezaleti patladı!
Gündem

Milli servet göz göre göre hurdaya gitti! İstanbul’da bisiklet rezaleti patladı!

İstanbul’da bisikletle ulaşımı teşvik etmek için büyük beklentilerle kurulan Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi’nin atıl hali ibretlik görüntü..
