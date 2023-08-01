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Avrupa Yunanistan'da 15 günde 470 bin dönüm orman yandı
Avrupa

Yunanistan'da 15 günde 470 bin dönüm orman yandı

Yeniakit Publisher
2023-08-01 20:42:00 -
Yunanistan'da 15 günde 470 bin dönüm orman yandı

Yunanistan'da 15-31 Temmuz'da çıkan 7 büyük orman yangınında toplam 470 bin dönüm alanın yandığı bildirildi.

Yunanistan'da 15-31 Temmuz'da çıkan 7 büyük orman yangınında toplam 470 bin dönüm alanın yandığı bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, temmuzda görülen rekor sıcaklıkların dışında, atmosferdeki nem oranının düşüklüğü de orman yangınlarını körükleyici nedenlerden oldu.

Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde Kerkira Adası, Aigio, Dervenoxoria, Kuvara, Karistos, Nea Aghialos ve Rodos Adası'nda çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül oldu.

Yunanistan'da yıl başından bu yana yanan ormanlık alan 550 bin dönüme ulaştı.

Ülkede yıllık ortalama 435 bin dönüm civarında ormanlık alanın yandığı belirtiliyor.
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