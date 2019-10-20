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Yunanistan'a 'yaptırım uygularız' tehdidi

Rus Ortodoks Kilisesi, Yunan Kilisesi’nden din adamlarına dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Uyarıda, "Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nden hizipçileri tanımanız halinde ülke ekonominize zarar verecek yaptırımlar olacak" denildi.

20 Ekim 2019 Pazar 22:43
Yunanistan'a 'yaptırım uygularız' tehdidi

Rus Ortodoks Kilisesi, Yunan Kilisesi’nden din adamlarının Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nden hizipçileri tanıması halinde yaptırım uygulayacağı konusunda sert uyarıda bulundu. Olası yaptırımlar, Yunanistan’ın ekonomisi için önemli olan hac gelirlerini de etkileyecek.

Rus Ortodoks Kilisesi Sinodu, 17 Ekim’de toplanarak Yunan Kilisesi’ne adeta ‘sarı kart’ gösterdi. Sinod’un kararında Yunan Kilisesi’nin liderinin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi lideri Epifani Dumenko’yu tanıması halinde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in kendisini ayinlerde anmayacağı belirtildi. Kilisede bu liderler arasındaki ilişkilerin koparılması anlamına geliyor.

Diğer yandan Sinod’da hizipçileri tanıyan Yunan din adamları ile her türlü ilişkiye son verilmesi kararı da alındı. Yani Rus Ortodoks Kilisesi rahipleri, hizipçileri tanıyan ve yaptırımlar kapsamına giren bir piskoposun yönettiği bir ayine katılamayacak. Bu durum Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı sıradan bir Hristiyan için de geçerli.

Sinod’un en sert kararı da yaptırımlar kapsamındaki din adamları tarafından yönetilen bölgelere yapılan hac ziyaretlerinin kutsanmayacağı oldu. Sinod’un ilgili açıklamasında bu kararın Rus Ortodoks Kilisesi bölgesindeki ülkelerde bulunan hac ve turizm kuruluşlarına bildirileceği aktarıldı. Diğer bir deyişle, karar yalnızca Rusya’daki değil, Moskova Pathikhanesi’ne bağlı ülkelerdeki kiliseleri de ilgilendiriyor. Bu ülkeler arasında eski Sovyetler Birliği ülkelerinin yanı sıra Moğolistan, Japonya ve Çin de yer alıyor.

Roma Katolik Kilisesi’nden sonra en çok inanan sayısına sahip kilise olan Rus Ortodoks Kilisesi’nden inananlar ise kutsal mekanları en çok ziyaret edenler. GYSİH’inin yüzde 20’sini turizmin oluşturduğu Yunanistan da, Rusların dini ziyaretler için gittiği yerlerden. Nitekim hac turları organize eden firmalara göre, İsrail’den sonra Ruslar arasındaki en popüler hac noktası Yunanistan. Aziz Dimitrios’un kalıntılarının bulunduğu Selanik, Aziz Spiridon’un kalıntılarının bulunduğu Korfu adası, İlk Aranan Havari Andrew’in kalıntılarının bulunduğu Patras’ın yanı sıra Meteora Manastırı Rusların en çok ziyaret ettiği kutsal yerler.

Rus Ortodoks henüz Ukrayna’daki hizipçileri destekleyen din adamlarına ilişkin net bir adım atmadı. Ancak konuyla ilgili Sputnik’e Moskova Pathikhanesi’nden yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda bu piskoposların bir listesi oluşturulacak.

Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Departmanı Sekreteri Başpapaz İgor Yakimçuk, “Ukraynalı hizipçilerle yapılan ayinlerle ilgili bilgiler tarafımızca toplanıyor. Sinod’un kararı doğrultusunda, hizipçilerle ayine izin veren Yunan piskoposu ile ilişkilere son verilmesi ve onun kontrolünde bulunan noktalara hac ziyaretlerine son verilecek” dedi.

"50 bin Rus turlarla Yunanistan'da hac ziyareti yapıyor"

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Radonej Hac Hizmetleri kuruluşunun Genel Müdürü Yuriy Minulin “Her yıl Yunanistan’a giden hacıların yaklaşık yüzde 10’unu Ruslar oluşturuyor. Yaklaşık 50 bin kişi ülkeye hac ziyaretinde bulunuyor. Bu sayı ayrıca yalnızca turları kapsıyor. Ülkeye tatile gidip sözgelimi Aynoroz’u ziyaret eden turistlerin sayısını hesap etmek ise zor” dedi.

Minulin’e göre, Rus Ortodoks Kilisesi’nin kararı gelecek yılki ziyaretlere yansıyacak.

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.

Başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri bu duruma karşı çıkıyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 22:43
  1. Kilis
  2. Yunanistan
  3. Rus Ortadoks kilisesi

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