Yunanistan'a 'sıklet' hatırlatması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

Destici, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un küstah sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, içeride tartışma ve eleştiri olabileceğini, yanlışların, eksikliklerin söylenebileceğini ancak dışarıya karşı tek yumruk olunduğunun herkese gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

BBP Lideri Destici, emperyalist birtakım küresel güçlerin tamamının, Türkiye'nin sınırları dışındaki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu belirtti.

Komşu ülkelerin dahi Türkiye'ye düşmanlık yapmak için fırsat kolladığını ifade eden Destici, bunların başında ise Yunanistan'ın geldiğini söyledi.

"Bizim sıkletimizde değil"

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kafa kaldırabilecek, söz söyleyebilecek ya da savaşı göze alabilecek bir durumu olmadığını bildiren Destici, Yunanistan'ın Türkiye'nin sıkletinde olmadığını bildirdi.

Türkiye'nin 100, Yunanistan'ın ise 10 kilo olduğunu ifade eden Destici, Yunanistan'ın masadaki hakemlere güvendiğini vurguladı.

Yunanistan'ın Fransa'ya, Almanya'ya, ABD'ye, Rusya'ya güvendiğini ifade eden Destici, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bırakın savaşı, kaş kaldıracak gücü olmadığını, böyle bir cesareti tarihin hiçbir döneminde olmadığını kaydetti.

Yunanistan'ın kabadayılığının Türkiye tarafından asla kabul edilmediğini bildiren Destici, Türkiye'nin ders almak isteyenlere ders verdiğini, ders verecek güce ve millete sahip olduğunu bildirdi.

Bir Akdeniz ülkesi olan ve Doğu Akdeniz'de yüzlerce kilometre sınırı bulunan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi sondaj gemileriyle petrol araştırdığını belirten BBP Lideri, Doğu Akdeniz'de hiç sınırı olmayan Fransa'nın, ABD'nin, İngiltere'nin, diğerlerinin burada ne işi olduğunu sordu.

Yunanistan veya Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, onlara bir şey söylemedğini, çünkü hepsinin hedefinin aynı olduğunu belirten Destici, 800-900 yıl önceki Haçlı zihniyetinin modern bir şekilde güya onlara göre bu yüzyılda da devam ettiğini ancak bugün buna 'dur' diyen bir Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu kaydetti.