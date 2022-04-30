Yunanistan'a rest! Türkiye tatbikattan çekildi

Katılımcı ülkelerin, çağrı adı Tiger (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı bir ülkede "Tiger Meet" adı altında bir tatbikat gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin de 2005 ve 2015 yıllarında ev sahipliği yaptığı tatbikatın bu sene 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, müttefik ülkelerin katılımıyla yapılacak tatbikata Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu kaplan çağrı adlı 192. Filo unsurlarının da katılması planlandı.

Her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından hazırlanan teknik düzenlemenin bu yılki metnini hazırlayan Yunanistan'ın söz konusu belgeye Türkiye’yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi.

Kasıtlı olarak yapılan bu ilavelere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçerek uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Türkiye'nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi.

Yunanistan’ın, Tiger Meet faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle ettiği gerekçesiyle tatbikata katılmama kararı alındı.

Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen Yunanistan'ın, komşusunun bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemediğini belirtti.

Kaynaklar, Yunanistan'ın bu tutumuyla hem tatbikatı dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırdığını hem de tatbikatı Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalıştığını bildirdi.