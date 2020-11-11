  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan'a 'Oruç Reis' cevabı: Bizim için hiçbir hükmü yoktur
Gündem

Yunanistan'a 'Oruç Reis' cevabı: Bizim için hiçbir hükmü yoktur

Yunanistan'ın Oruç Reis açıklamalarına cevap veren Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarını koruyacağını belirterek, Yunanistan'ın açıklamalarının yok hükmünde olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 23:57:00 -
Yunanistan'a 'Oruç Reis' cevabı: Bizim için hiçbir hükmü yoktur

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Oruç Reis hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına ilişkin olarak yapılan açıklamanın, Türkiye için hiçbir hükmü ve değeri olmadığını söyledi.

Dışişlerinin açıklaması şöyle:

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (11 Kasım), Oruç Reis gemimizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayınlamıştır.

Bu açıklamalar, Yunanistan’ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise, gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak ve kabine değişikliği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Savaş sonrası yazdılar! İngilizlerden bomba Türkiye analizi
Dünya

Savaş sonrası yazdılar! İngilizlerden bomba Türkiye analizi

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul etmesinin ardından konuya ilişkin analiz haber yayınlayan İngiliz basını, Dağlık Karabağ'..
Avrupa basını hizaya gelmeye başladı “Erdoğan’dan bir zafer daha”
Gündem

Avrupa basını hizaya gelmeye başladı “Erdoğan’dan bir zafer daha”

Her fırsatta Türkiye ve İslam aleyhine yayın yapan kalitesiz içeriklerle algı oluşturmaya çalışan Avrupa basını Türkiye’nin Azerbaycan yanın..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay