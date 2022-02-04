Yunanistan'a karşı uluslararası mahkemelere MAZLUMDER'den çağrı

YENİ AKİT ANKARA

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği MAZLUMDER yönetim kurulu üyesi Ahmet Taş göçmenlere özellikle Batılı devletlerin yaptığı insanlık dışı uygulamalara tepki gösterdi.

Mazlumder adına Ahmet Taş tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Göçmenleri tehlikeler bekliyor"

Bugün dünyanın birçok ülkesinden insanlar ülkelerinden ayrılarak başka ülkelere sığınmak için yollara düşüyorlar.



Ülkelerindeki hukuksuzluk, ağır baskılar, iç çatışmalar ve diğer sebepler yüzünden ayrılarak başka ülkelere sığınmak için yollara düşen bu insanları varmak istedikleri menzile kadar birçok tehlike beklemektedir.



Çıktıkları yolda bu insanları sıcak çöllerde, derme çatma botlarının batması ile denizlerde ya da kışın kar ve soğuk dahil birçok sebep bu insanların ölümüne, sakat kalmasına, birçok hastalığa düçar olmasına böylece ya ölüm ya da hayatlarının kararmasına sebep olmaktadır.

"Yunanistan'a geçmek isterken cesetleri bulundu"

Geçtiğimiz 2 Şubat günü Edirne ilinin İpsala ilçesinin Paşaköy mevkiinde Yunanistan'a geçmek isterken Yunan sınır birliklerince geri itilen 19 düzensiz göçmenin donmuş cesedi bulunmuştur. Sağ olarak bulunanlar ise hastanelere kaldırılmışlardır.



Şu asla unutulmamalıdır ki göçmenlerde insandır onların da diğer insanlar gibi yaşama hakları, hayatlarına saygı gösterilip korunmaya hakları vardır. Onların can güvenlikleri de sığındıkları ülkeye aittir.

"Uluslararası mahkemeleri göreve çağırıyoruz"

Yunan sınır birliklerinin ülkelerine sığınmak için gelen göçmenleri kışın soğuğunda donmalarına sebep olacak şekilde geri itmelerini insanlık ve uluslararası yasalar adına şiddetle kınıyoruz. Asla kabul edilemeyecek insanlık ve hukuk dışı bu davranışın hesabının sorulması için Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesini ve sivil toplum kurumlarını göreve davet ediyor, donarak ölen göçmenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.