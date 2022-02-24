Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu öğrenildi.