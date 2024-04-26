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Yerel Yunanistan'a kaçmaya çalışırken arızalanan botla ölüm tehlikesi atlattılar!
Yerel

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken arızalanan botla ölüm tehlikesi atlattılar!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 21:53:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken arızalanan botla ölüm tehlikesi atlattılar!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta, düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20", botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Filistin ve İran uyruklu 15'i çocuk 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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