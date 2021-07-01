Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler enselendi
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı teröristlerin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.