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Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler enselendi
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler enselendi

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı teröristlerin yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 11:28:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler enselendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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