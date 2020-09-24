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Aktüel Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
Aktüel

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:36:48 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı teröristin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.

Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği belirlendi.


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