Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi Hudut Birliği askerleri tarafından yakalandı.17 Eylül 2019 Salı 16:16
Edirne'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Bosnaköy mevkisindeki sınır devriyeleri sırasında, askeri yasak bölgede 4 kişilik grubu yakaladı.
Yapılan incelemede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan şüphelilerin FETÖ bağlantıları olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Bir tanesi Manise Emniyeti'ne teslim edildi
Zanlılardan E.Ş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer zanlılar M.T.C, D.B.A. ve H.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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