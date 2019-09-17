Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi Hudut Birliği askerleri tarafından yakalandı.

Edirne'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Bosnaköy mevkisindeki sınır devriyeleri sırasında, askeri yasak bölgede 4 kişilik grubu yakaladı. Yapılan incelemede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan şüphelilerin FETÖ bağlantıları olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bir tanesi Manise Emniyeti'ne teslim edildi Zanlılardan E.Ş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer zanlılar M.T.C, D.B.A. ve H.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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