Yunanistan'a kaçmak isteyen düzensiz göçmenler yakalandı Balıkesir'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen 13 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek istediğini belirledi. Organizatörü yakalamak için çalışma başlatıldı Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde araştırma yapan ekipler, bir site yolu üzerinde 9'u çocuk 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin bir otomobille bölgeye getirilip bırakıldığı öğrenildi. Jandarma, organizatör olduğu değerlendirilen Ş.C.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.