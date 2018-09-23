Yunanistan'a kaçmak isteyen 141 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, Yeşil Liman mevkisi açıkları ile Küçükkuyu beldesinde yol kontrolleri yaptı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Çalışmalarda yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan kadın ve çocukların da arasında bulunduğu 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu ve Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.