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Yunanistan'a kaçmak isteyen 141 kişi yakalandı

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 141 düzensiz göçmen, jandarmanın gerçekleştirdiği yol kontrolleri sırasında yakalandı.

23 Eylül 2018 Pazar 11:08
Yunanistan'a kaçmak isteyen 141 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, Yeşil Liman mevkisi açıkları ile Küçükkuyu beldesinde yol kontrolleri yaptı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Çalışmalarda yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan kadın ve çocukların da arasında bulunduğu 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu ve Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:08
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  8. Sahil Güvenlik Karakolu
  9. Ayvacık Jandarma Komutanlığı
  10. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi

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