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Aktüel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:38:16 -
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Yunanistan'a kaçarken güvenlik güçleri tarafından yakalanan FETÖ şüphelileri H.Y, İ.A, M.A. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden İ.A çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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