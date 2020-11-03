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Aktüel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı
Aktüel

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:08:30 -
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde görevinden ihraç edilmiş eski komiser İ.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi İ.A, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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