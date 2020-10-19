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Aktüel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı
Aktüel

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:59:41 -
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan meslekten ihraç edilmiş 2 eski öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Enez ilçesi yakınlarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan eski öğretmenler B.D. ve İ.D. hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arama kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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