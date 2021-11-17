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Gündem Yunanistan'a kaçarken silahlarıyla birlikte yakalandılar!
Gündem

Yunanistan'a kaçarken silahlarıyla birlikte yakalandılar!

Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru silahlarıyla birlikte gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 16:23:00 -
Yunanistan'a kaçarken silahlarıyla birlikte yakalandılar!

Edirne’de askeri yasak bölgeden Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin İpsala ilçesinde güvenlik güçlerine gelen istihbarat doğrultusunda 1’inci derece askeri yasak bölgeden Yunanistan’a kaçak yollarla geçmek isteyen 2 şüpheli yakalandı.

2 polis silahlarıyla birlikte gözaltına alındı

 

Yapılan kimlik sorgulamasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu öğrenilen meslekten ihraç edilmiş eski polis memuru H.E. ile M.D. gözaltına alındı. Üst araması yapılan şüphelilerin üzerlerinde bulunan 2 silaha da güvenlik güçlerince el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin soruşturması devam ediyor.

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