Yunanistan'a kaçarken silahlarıyla birlikte yakalandılar!
Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru silahlarıyla birlikte gözaltına alındı.
Edirne’de askeri yasak bölgeden Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin İpsala ilçesinde güvenlik güçlerine gelen istihbarat doğrultusunda 1’inci derece askeri yasak bölgeden Yunanistan’a kaçak yollarla geçmek isteyen 2 şüpheli yakalandı.
2 polis silahlarıyla birlikte gözaltına alındı
Yapılan kimlik sorgulamasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu öğrenilen meslekten ihraç edilmiş eski polis memuru H.E. ile M.D. gözaltına alındı. Üst araması yapılan şüphelilerin üzerlerinde bulunan 2 silaha da güvenlik güçlerince el konuldu.
Yakalanan şüphelilerin soruşturması devam ediyor.