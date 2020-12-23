Yunanistan'a kaçacaklardı! Teröristler kıl payıyla yakalandı
4 FETÖ'cü, Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre güvenlik güçleri, Meriç ilçesinin Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri A.K, A.A, M.Ç. ve E.B'yi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.