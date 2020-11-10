Yunanistan'a kaçacaklardı! Sınırda yakalanan 2 eski hâkim tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski hakim tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta ilçe çıkışında durdurulan bir otomobilde yakalanarak gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş eski hakim Ü.C. ve Z.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'te FETÖ’nün eğitim kurumlarında çalışan ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuksuz yargılanan Mehmet Ç. ise 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.