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Yerel Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Yerel

Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-11 20:25:00 -
Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)

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