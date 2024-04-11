Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)