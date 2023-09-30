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Yerel Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
Yerel

Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-30 14:12:00 -
Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." (İLKHA)

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